به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این همایش با عنوان «هوش مصنوعی در اقتصاد‌های نو ظهور و کسب و کار‌های دیجیتال» با محوریت حوزه معدن و فولاد و با تمرکز بر ظرفیت‌های استان یزد برگزار می‌شود.

۲۵۰ مقاله در موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی و نقش و اثرگذاری آن در صنعت فولاد و معدن از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده که ۱۶۰ مقاله پذیرفته شده و در مدت دو روز برگزاری آن ۳۱ مقاله از این تعداد به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

حوزه‌هایی مثل مدیریت انرژی، هوشمند سازی پایش امنیت، نقش آفرینی هوش مصنوعی در زنجیره تامین و آینده نگری در اثرگذاری هوش مصنوعی مهمترین محور‌های این همایش است.

۵۰۰ نفر از فعالان حوزه معدن و فولاد و دست اندرکاران حوزه فناوری و نواوری از سراسر کشور در این همایش دو روزه حضور دارند.

طی دو روز برگزاری این همایش ملی ۹ کارگاه آموزشی نیز در موضوعات مختلف برگزار خواهد شد.