به گزارش؛ «حسین وزیری» رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: استخدام ۸۰۰ نفر محیطبان و نیروی انسانی جدید در دستور کار است، فرایند‌ها و مکاتبات لازم انجام شده و به محض دریافت مجوز از سازمان امور استخدامی، آزمون برگزار خواهد شد.