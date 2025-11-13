آزمون استخدامی محیط زیست اسفندماه برگزار می شود
آزمون استخدامی سازمان محیط زیست برای جذب ۸۰۰ نفر در استانهای مختلف اسفندماه امسال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حسین وزیری» رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: استخدام ۸۰۰ نفر محیطبان و نیروی انسانی جدید در دستور کار است، فرایندها و مکاتبات لازم انجام شده و به محض دریافت مجوز از سازمان امور استخدامی، آزمون برگزار خواهد شد.
وی فزود: طبق برنامهریزی انجام شده، ۶۰ درصد از این ۸۰۰ نفر به محیط بانان اختصاص خواهد یافت و سهم استانها نیز مشخص خواهد شد.
وزیری اضافه کرد: پیشبینی میشود ۱۴ تا ۱۵ نفر از این سهم مربوط به استان ایلام باشد.