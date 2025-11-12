هشتاد و هشتمین حراج سکه طلا امروز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه در مرکز مبادله ایران برگزار و ۴۳ هزار و ۴۰۵ قطعه انواع سکه طلا ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی به متقاضیان تخصیص داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام مرکز مبادله ایران، در این حراج ۱۷ هزار و ۸۳۷ قطعه ربع سکه بهارآزادی با میانگین قیمت ۳۲ میلیون و ۸۶۳ هزار تومان، ۷۳۵۸ قطعه نیم سکه بهارآزادی با میانگین قیمت ۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان و ۱۸ هزار و ۲۱۰ قطعه تمام سکه بهارآزادی با میانگین قیمت ۱۱۲ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان تخصیص یافت.

طبق اعلام این مرکز، متقاضیانی که در این حراج به آنها سکه تخصیص داده شده است، می‌توانند در بازه زمانی ۴ تا ۱۲ آذرماه با مراجعه به شعب انتخابی خود، برای دریافت سکه اقدام کنند.

هزینه تحویل سکه در این بازه زمانی، مبلغ ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره تعیین شده است.

شایان ذکر است، متقاضیانی که در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۳ آذرماه برای دریافت سکه اقدام می‌کنند، علاوه بر پرداخت هزینه تحویل، ملزم به پرداخت هزینه انبارداری معادل ۵۰ هزار تومان در هر روز تقویمی (کاری و غیرکاری) به ازای هر سکه خواهند بود.

گفتنی است، در صورت مراجعه نکردن متقاضیان در بازه زمانی تعیین شده، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل، وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول خریدار عودت داده می‌شود.