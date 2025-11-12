پخش زنده
فعالیت کتابخانه عمومی شهید حججی در روستای حسینآباد شهرستان اسلامشهر با بیمهری مسئولین و اهالی محل، بدون مراجعهکننده است و در حال حاضر به محلی بلااستفاده تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مرکز فرهنگی که با سرمایه بیتالمال و با پیگیریهای مسئول وقت اداره کتابخانههای عمومی شهرستان اسلامشهر و با همت و مساعدت شورای اسلامی و دهیاری روستای حسینآباد در قسمتی از ساختمان دهیاری این روستا تأسیس و راهاندازی شده است که مدتها بلاتکلیف مانده است.
در شرایطی که این روستا از لحاظ امکانات فرهنگی، هنری، درمانی و رفاهی دچار کمبودهایی است، بلاتکلیف ماندن فضای این کتابخانه که کتابهای آن خاک میخورد ناشایست بوده و زیبنده نیست.
کتابخانه عمومی شهید محسن حججی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ بهعنوان هجدهمین کتابخانه عمومی شهرستان اسلامشهر در روستای حسینآباد بخش مرکزی اسلامشهر باهمت اداره کتابخانههای عمومی شهرستان اسلامشهر و با همکاری و همراهی دهیاری، بخشداری و خیرین منطقه در بخشی از محل ساختمان دهیاری در فضایی به مساحت ۲۵۵ مترمربع و با اعتباری قریب به ۱۱۵ میلیون تومان احداث و تجهیز شده و در اختیار کتابخانههای عمومی قرار داده شده است.
بنا به اعلام رئیس وقت اداره امور کتابخانههای شهرستان اسلامشهر، کتابخانه عمومی شهید حججی با فضای مناسب و با امکانات سالن مطالعه و بخشهای کودک و نوجوان، دفاع مقدس، فرهنگ و هنر، عمومی، اقتصادی و دیگر بخشهای موردنیاز مراجعین احداث و همهروزه از ساعات اولیه صبح تا عصر به متقاضیان دریافت کتاب و یا استفاده از فضای مطالعه کتابها کتابخانه خدمات ارائه میشود.