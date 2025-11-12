

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صالح اباذری آخرین کاراته کا از تیم شش نفره ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی بود که در مبارزه نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم برای کسب نشان طلا به دیدار صوفیانی از عربستان رفت و در پایان ۴ بر صفر باخت و نشان نقره گرفت.

این وزن شش کاراته کا حضور داشتند که صالح اباذری دور نخست استراحت داشت و با همین قرعه به نیمه نهایی صعود کرد و سپس با پیروزی ۸ بر یک در مبارزه با «عبدالسلام» از لیبی راهی مبارزه نهایی شد.

در پایان رقابت‌های کاراته در رقابت‌های ریاض تیم شش نفره کاراته کشورمان موفق به کسب سه نشان طلا شد. حضور ۵ کاراته کا از تیم شش نفرهایران در دیدار‌های پایانی و کسب ۵ مدال طلا و نقره پایان خوشی را برای این رشته در این رقابت‌ها رقم زد.

فاطمه صادقی، سارا بهمنیار و آتوسا گلشادنژاد، سه مدال طلا کسب کرده‌اند. مرتضی نعمتی و صالح اباذری دو مدال نقره برای کسب کردند، علی مسکین هم روز گذشته توفیقی در کسب مدال نداشت.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی هم به این شرح هستند:

نشان طلا

۱- سامیار عبدلی (۵۰ متر قورباغه)

۲-ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)

۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)

۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)

۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

۶- تیم ملی فوتسال

۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)

نشان نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)

۷- مرتضی نعمتی (کاراته)

۸- صالح اباذری (کاراته)

نشان برنز

۱-مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم)

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی (وزنه برداری - دو ضرب ۸۸ کیلوگرم)

۷- ایلیا صالحی (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم)

۸- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۹- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۱۰- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۱ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یکضرب)

۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)

۱۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)

۱۵ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)

۱۶ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)