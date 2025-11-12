به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در جریان سفر به کوهدشت ضمن حضور در گلزار شهدای کوهدشت و ادای احترام به شهیدان بر ضرورت ادامه راه آنان در خدمت به مردم، جوانان و توسعه فرهنگی و ورزشی استان تأکید کرد.

در ادامه، فرهاد دیناروند و جامعه ورزش و جوانان شهرستان با حجت‌الاسلام والمسلمین سپهوند، امام‌جمعه کوهدشت، دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در این دیدار، محورهایی، چون گسترش ورزش همگانی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی، توجه به مناطق کم‌برخوردار و نقش نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در تقویت نشاط اجتماعی جوانان مورد بررسی قرار گرفت.

فرهاد دیناروند همچنین با حضور در شورای ورزش شهرستان کوهدشت به بررسی مهم‌ترین مسائل و نیاز‌های حوزه ورزش و جوانان شهرستان پرداخت و افزود: مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای ۵ پروژه مهم ورزشی کوهدشت شامل: سکوی تماشاگران مجموعه آزادی کوهدشت، سالن مسابقاتی ۲۰۰۰ نفره کوهدشت، زمین فوتبال چمن مصنوعی مجموعه آزادی، زمین فوتبال چمن مصنوعی ابوالوفاء، پیست تارتان مجموعه آزادی کوهدشت و تعمیرات اماکن ورزشی شهرستان کوهدشت اختصاص یافت.