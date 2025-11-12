پخش زنده
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: سطح این دوره از رقابتها بسیار بالا بود و ملیپوشان ایران عملکرد درخشانی داشتند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران پس از پایان آخرین روز رقابتهای این رشته اظهار کرد: آخرین روز وزنهبرداری با کسب دو مدال برنز برای ایران به پایان رسید. من به مردم عزیز کشورم و همچنین به رضا حسنپور و خانواده محترمش تبریک میگویم. خوشبختانه در مجموع مسابقات، در بخش آقایان یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز و در مجموع آقایان و بانوان نیز طلا، نقره و برنز کسب کردیم که به نظر من عملکرد بسیار خوبی بود. با توجه به اینکه تنها ده ورزشکار در این دوره داشتیم، توانستیم تعداد مدال قابل توجهی به دست آوریم و از عملکرد بچهها راضی هستم.
وی درباره عملکرد رضا حسنپور در حرکت یکضرب گفت: رضا با توجه به شرایط بدنی خود کمی در یکضرب نسبت به رقبا عقب میماند، اما در دوضرب با قدرت بیشتری ظاهر میشود. او معمولاً در حرکت اول عقب است، ولی در دوضرب جبران میکند و از رقبا پیشی میگیرد. امسال سطح رقابتهای وزنهبرداری بازیهای کشورهای اسلامی واقعاً در حد جهانی بود؛ در همین دسته فوقسنگین نفر اول با رکورد ۴۶۰ کیلو و نفر دوم با ۴۵۸ کیلو کار کردند، در حالی که قهرمان جهان تنها بیست روز پیش ۵۰۰ کیلو زده بود. این اعداد نشان میدهد رقابتها در سطح بسیار بالایی برگزار شد و خوشحالیم که در چنین سطحی توانستیم مدالهای ارزشمندی به دست آوریم.
سلیمی افزود: جا دارد از همه ورزشکاران و اعضای کادر فنی، از جمله آقایان جباری و نادری و همچنین بانوان تیم ملی که عملکرد درخشانی داشتند، تشکر کنم. امسال کسب مدال در این مسابقات بسیار دشوار بود، اما بچهها با غیرت جنگیدند و نتیجه زحمات خود را گرفتند.