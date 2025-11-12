پخش زنده
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران بر ضرورت رهاسازی آب سد سلما برای تامین بخشی از آب شرب شهر مشهد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مولوی فضلمحمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران به دیدار اینجانب آمد. در این دیدار درخصوص پیگیری تفاهمات در سفر اخیر به کابل و موضوع حقابه هیرمند گفتوگو شد.
غریب آبادی افزود: همچنین بر ضرورت رهاسازی آب سد سلما برای تامین بخشی از آب شرب شهر مشهد مقدس (که میزبان تعداد قابل توجهی از اتباع افغانستانی نیز است) از طریق سد دوستی تاکید ویژه کردم.