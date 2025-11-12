پخش زنده
نماینده ایران در مسابقات شنا بازیهای همبستگی اسلامی در ماده ۵۰ متر قورباغه پنجم شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فینال مسابقات شنا ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، امروز ۲۱ آبان در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض برکزار شد.
در فینال شنای ۵۰ متر قورباغه مردان، آراد مهدیزاده از کشورمان به آب زد و با کسب زمان ۲۸.۵۳ ثانیه در رده پنجم قرار گرفت.
سرمربیگری این تیم بهعهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری تیم را بهعهده دارند.