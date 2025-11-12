تیم دونفره تنیس‌روی‌میز مردان با شکست مقابل ترکیه از صعود به فینال بازی‌های همبستگی اسلامی باز ماند و نشان برنز را از آن خود کرد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دونفره مردان ایران متشکل سیدامیرحسین هدایی و بنیامین فرجی در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم قدرتمند ترکیه رفت و با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد.

بدین ترتیب این ترکیب صاحب مدال برنز بازی‌های همبستگی اسلامی شد.

پیش از این تیم بانوان کشورمان به فینال مسابقات صعود کرده بود.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (۵۰ متر قورباغه)

۲-ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)

۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)

۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)

۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

۶- تیم ملی فوتسال

۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)

۷- مرتضی نعمتی (کاراته)

۸- صالح اباذری (کاراته)

مدال برنز

۱-مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم)

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی (وزنه برداری - دو ضرب ۸۸ کیلوگرم)

۷- ایلیا صالحی (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم)

۸- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۹- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۱۰- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۱ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یکضرب)

۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)

۱۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)

۱۵ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)

۱۶ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)

۱۷- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)