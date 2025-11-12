پلمب دو مطب غیرمجاز پزشکی در لرستان
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان، از پلمب دو واحد مطب پزشکی غیرمجاز که بدون مجوز رسمی و بهصورت غیرقانونی اقدام به فعالیت و مداخله در امور پزشکی میکردند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی تعدادی از واحدهای بهظاهر درمانی در سطح استان، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با همکاری کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی، پس از بررسیهای میدانی و اطمینان از صحت موضوع، دو مطب فاقد مجوز را شناسایی و پلمب کردند.
سرگرد نصیر کوهزادی افزود: در این اقدام، افراد متخلف دستگیر و پرونده قضایی برای آنان تشکیل و به مرجع ذیصلاح ارسال شد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان ضمن هشدار به افراد سودجو و فاقد صلاحیت حرفهای گفت: هرگونه فعالیت درمانی بدون مجوز رسمی تخلف محسوب شده و با برخورد قانونی و قاطع پلیس مواجه خواهد شد.
سرگرد کوهزادی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک یا غیرمجاز در حوزه درمان و بهداشت، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.