\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u062f\u0647\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631\u060c \u062f\u0648 \u062e\u0637\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0631\u0627\u0647 \u0622\u0647\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0641\u0627\u0632 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0628\u0627 \u06f1\u06f7\u06f1 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u0631\u06cc\u0644 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f9\u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n