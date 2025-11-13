پخش زنده
مطالبات مردمی از بازار اقلام اساسی توسط خبرنگار صداوسیما پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اگرچه اقلام اساسی در بازار موجود است و ظواهر نشان میدهد کالاهای معیشتی فراتر از نیاز عرضه میشود، با این حال بازدیدهای میدانی نشان میدهد، به علت نوسانات قیمت، مردم رغبت کمتری به خرید نشان می دهند.
در بازار شهر از کمبود کمتر شنیده میشود، اما قیمتهای گران، صحبت اصلی بسیاری از شهروندان است، آنها انتظار دارند سیاستهای کنترلی به گونهای تنظیم شود که تعادل و تثبیت قیمتها را در پی داشته باشد.