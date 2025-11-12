رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در نشست فعالان جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی آذربایجان غربی بر تزریق روحیه امید و خودباوری در جامعه و رونق فعالیت‌های مسجد محوری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در این نشست با اشاره به اهمیت تزریق امید و خودباوری در جامعه به عنوان یکی از موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب گفت: نباید با صحبت‌های صرفا انتقادی و ناامید کننده جامعه را به سمت یاس برد چرا که با اینگونه مسایل مشکلات کشور حل نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری با تقدیر از نگاه مسجد محوری ریاست جمهوری افزود: با تاکید رهبر معظم انقلاب و پیشنهاد ریاست جمهوری مسائل و کشور با محوریت مسجد و مردم قابل حل است و مشارکت مردم در مساجد برای حل این موضوعات نقش محوری دارد.

او با تاکید بر این که باید جوانان را جذب مسجد کرده و به فعالیت‌های مسجد محوری ترغیب کنیم خاطرنشان کرد: مساجد باید به میدان عملیات امداد اجتماعی بیایند که تا پایان سال ۱۰ هزار مسجد در این زمینه وارد خواهند شد.

مهدی حقی مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجان غربی نیز در این نشست گزارشی از عملکرد این نهاد فرهنگی ارائه کرد و گفت: برگزاری لیگ جت، استفاده از ظرفیت فرهنگی اربعین در دو مرز بازرگان و تمرچین، طرح نوجوانان بدون مرز و ایجاد زمینه ارتباط با جوانان سایر کشورها، پویش پرستاره در حوزه جهاد و شهادت و برگزاری برنامه‌های با محوریت مسجد از جمله فعالیت‌های مهم انجام گرفته در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان است.

در این نشست اعضای جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی و سایر فعالان فرهنگی استان به ارایه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.