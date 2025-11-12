معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با تاکید بر تعهد عملی دولت به محرومیت زدایی گفت: سعی می‌کنیم رسالت واقعی مان که توسعه مناطق کم برخوردار است را در میدان عمل نشان دهیم و رفع محرومیت از مناطق مرزی با انعقاد تفاهم نامه هایی در این راستا وارد مرحله اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالکریم حسین زاده در آیین انعقاد تفاهم نامه هایی در زمینه مقاوم سازی مساکن روستایی و رفع تنش آبی از روستاهای آذربایجان غربی افزود: امیدواریم روند توسعه استان با سرعت و کیفیت بهتری ادامه یابد.

وی اظهار کرد: ما در دولت در تلاش و خدمت در رفع مشکلات تمام استانهای مرزی و استانهایی که از نظر شاخص و بهره مندی در وضعیت خوبی نسبت به میانگین کشوری قرار ندارند، هستیم.

وی با اشاره به اینکه این سفر، سفر اختصاصی معاونت است و در هفته یک تا دو سفر انجام می‌شود، گفت: در این بازدید ها از نزدیک پیمایش های میدانی را انجام می‌دهیم و نظام مسایل ظرفیت‌های استانها و موضوعات مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

معاون رییس جمهور اضافه کرد: در سفر قبل نظام مسایل استانی رصد، بررسی و احصا شده بود و امروز تبدیل به تفاهم نامه شد تا ما بتوانیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استانداری این شاخصهای بهره مندی را در این استان ارتقا دهیم.

وی با یاد آوری تعهد اخلاقی دولت نسبت به وظیفه ذاتی خود در برابر ملت اظهار کرد: این تفاهم نامه ها اجرایی می‌شوند تا مردم برکات آن را ببینند.

حسین زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد توازن منطقه ای و توسعه ایران اسلامی اضافه کرد: ما در کنار هموطنان هستیم تا برای توسعه ایران هر چه از دستمان برمی‌آید را در طبق اخلاص قرار دهیم.

استاندار آذربایجان غربی نیز در آیین انعقاد این تفاهم‌نامه ها افزود: امضای این تفاهم نامه ها در حوزه آبادانی روستاهای آذربایجان غربی نقطه عطفی در طرح های هادی، مساکن روستایی و روستاهای پر تنش از نظر آبرسانی است.

رضا رحمانی با بیان اینکه این استان در زمینه حوزه آب شرب با مسایلی مواجه است اظهار کرد: به رغم اینکه آذربایجان غربی استانی کشاورزی و زرخیز است همچنان نیازمند توجه به مدیریت مسأله آب است و به رغم تلاشهای سالهای قبل باز باید روی این موضوعات کار شود.

وی بیان کرد: در شمال استان و در کنار رود ارس برخی روستاهای ما مشکل داشتند و با همتی که امروز شد امیدواریم مشکلات این مناطق به زودی رفع شده و با همکاری شرکت آب و فاضلاب، بنیاد مسکن، امور روستایی و معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی با عملی شدن این تفاهم نامه ها نگرانی جدی از حیث تامین آب روستاها رفع شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۱طرح هادی در یک هفته گذشته در باروق افتتاح شد، گفت: طرح ها ارزشمند بودندو در این منطقه در مباحث گردشگری و بوم‌گردی حرکتهای خوبی شده است و کارها الگویی و ماندگار است.

سه تفاهم نامه همکاری مشترک امروز چهارشنبه با حضور معاون رییس جمهور و استاندار آذربایجان غربی و دستگاههای مربوطه با هدف مقاوم سازی خانه های روستایی و اجرای طرح هادی و همچنین آبرسانی به روستاهای مرزی استان بین استانداری آذربایجان غربی ، بنیاد مسکن، شرکت آب و فاضلاب و معاونت توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری منعقد شد.