سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در نمایشگاه بینالمللی «خدمات و دستاوردهای حج تمتع و عمره» عربستان سعودی با عنوان اکسپو حج و عمره حضور یافت.
.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، جمهوری اسلامی ایران دستاوردها، برنامهها و راهبردهای خود در حوزه خدمترسانی به زائران را حج را در نمایشگاه اکسپو حج و عمره عربستان معرفی کرد.
این نمایشگاه هر سال با هدف معرفی نوآوریها، فناوریها و تجربههای اجرایی کشورهای شرکتکننده در موسم حج و عمره به همت وزارت حج و عمره عربستان برگزار میشود.
امسال نیز کشور میزبان از نمایندگان کشورهای اسلامی فعال در حوزه حج دعوت کرده است تا با ارائه توانمندیهای خود، از تجارب و دستاوردهای دیگر کشورها بهرهمند شوند.
در این دوره از نمایشگاه، برای نخستینبار غرفهای ویژه به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.
سازمان حج و زیارت کشورمان بهدلیل دریافت جایزه «لبیتم» در حج تمتع ۱۴۰۴ و قرار گرفتن در جمع کشورهای برتر از نظر عملکرد اجرایی، در جمع شرکتکنندگان شاخص اکسپو حضور یافت.
در غرفه جمهوری اسلامی ایران، نحوه ارائه خدمات اجرایی، سازوکارهای هماهنگی با کشور میزبان در بخشهای مختلف اعزام، اسکان و تغذیه زائران، و نیز سامانههای هوشمند ارتباط با زائران معرفی شد.
بازدیدکنندگان و مسئولان کشورهای مختلف از نزدیک با فرایندها و برنامههای نوین سازمان حج و زیارت آشنا شدند.
وزیر حج و عمره عربستان سعودی، شماری از مسئولان این وزارتخانه و نمایندگان کشورهای اسلامی از غرفه ایران بازدید کردند و با عملکرد دست اندرکاران در ارائه خدمات به زائران ایرانی آشنا شدند.
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت ضمن بازدید از شرکتهای خدمات رسان کشور میزبان در حوزههای اجرایی حج، با اشاره به اهمیت حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه گفت: دریافت جایزه لبیتم و مشارکت در اکسپوی حج و عمره از دستاوردهای ارزشمند سال جاری است که نشاندهنده رشد خدمات است و میبایست به فناوریهای نوین و روزآمد در حوزه حج و زیارت به طور ویژه توجه شود.
همچنین گروهی از کارشناسان و همکاران سازمان حج و زیارت با حضور در کارگاههای آموزشی این نمایشگاه، از نزدیک با روشهای نوین خدمترسانی آشنا شدند و در دورههای تخصصی ارتقای کیفیت خدمات به زائران ایرانی شرکت کردند.
مدیریت غرفه جمهوری اسلامی ایران را جمعی از نیروهای جوان، متخصص و خلاق سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بخشهای اجرایی بر عهده داشتند.
این نمایشگاه تا ۲۱ آبانماه در شهر جده ادامه دارد و شرکتهای خدماتی، فناوری و اجرایی فعال در حوزه حج و عمره آخرین دستاوردهای خود را در آن عرضه میکنند.