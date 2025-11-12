به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم فرزانه صادق افزود: برای خانواده‌ها و زوج‌های جوان، بسته‌ای تدوین شده که بر اساس آن، واحد‌هایی در کلان شهر‌ها و مراکز استان‌ها خریداری می‌شود و به صورت اجاره‌ای در اختیار این اقشار قرار می‌گیرد.

وی افزود: رشد نقطه به نقطه اجاره از فروردین امسال، کمتر از رشد نقطه به نقطه تورم عمومی بوده؛ در حالی که معمولاً در سال‌های گذشته این روند، افزایشی یا هم‌جهت با تورم بوده است.

