به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران، در نشست مشترک کمیسیون‌های توسعه پایدار، محیط زیست، فرش و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران به میزبانی کیش، گفت: هدف از این نشست بررسی نقش صنایع‌دستی در اقتصاد چرخشی است.

مرتضی میری، گفت: صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های مهم ایران است و می‌تواند در مسیر اقتصاد چرخشی و توسعه پایدار نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست با اشاره به تحولات جهانی در حوزه تولید و فناوری، گفت: در دنیا روند بازگشت به تولید اختصاصی و انسانی آغاز شده است؛ پدیده‌ای که حتی در حوزه غذا و پوشاک نیز قابل مشاهده است.

فرشید شکرخدایی، افزود: در حالی‌که هوش مصنوعی در حال تصاحب بخش‌های گسترده‌ای از طراحی، تولید و حتی نویسندگی است، انسان به‌دنبال معنا و حس بازگشت به ریشه‌های اصیل خویش حرکت می‌کند.

او افزود: امروز نشان‌های جهانی به سمت تولید دست‌ساز و محصول انسانی بازمی‌گردند، چرا که این رویکرد با روح اصیل هنر و فرهنگ بشر سازگارتر است.

شکرخدایی، آخرین سنگر انسان را خلاقیت برشمرد و افزود: هوش مصنوعی قادر است انیمیشن بسازد، کتاب بنویسد و طراحی مد انجام دهد، اما همچنان چیزی که به آثار انسانی معنا می‌دهد، همان حس و عاطفه‌ای است که ماشین از آن بی‌بهره است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک، ارزش کالا‌ها نه به قیمت پایین‌تر یا سرعت تحویل بیشتر، بلکه به انسانی بودن تولید آن وابسته خواهد بود و انسان‌ها برای محصولاتی که با دست و احساس انسان ساخته شده‌اند، بهای بیشتری خواهند پرداخت.

او افزود: هنر ایرانی که همواره کاربردی و انسانی بوده، همچنان نزد ایرانیان باقی بماند و در روزگار سلطه ماشین‌ها، اصالت و هویت خود را حفظ کند.

اعضای کمیسیون‌های تخصصی فرش، هنر، محیط زیست، و سرمایه‌گذاری نیز در این نشست بر لزوم حمایت از طرح‌های خلاقانه، آموزش تخصصی و گسترش صنایع فرهنگی تأکید کردند.