به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، کاراته‌کای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشور‌های اسلامی، پس از استراحت در دور نخست، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده نیجر «نوما محمد» انجام داد و با نتیجه ۹ بر ۱ حریف خود را شکست داد وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف عربستانی خود را شکست داد. وی در فینال این رقابت‌ها مقابل «وفا محجوب» از تونس قرار گرفت و با امتیاز ۸ بر ۴ این حریف را شکست داد. آتوسا گلشاد نژاد با این مدال سومین طلایی کاراته کا‌ها و هفتمین طلای کاروان ایران را کسب کرد. این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض برگزار شد.