به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با اشاره به طرح مسکن خدمتی، گفت: اولین توکنایز دارایی مسکن خدمت در کیش برای افرادی که در هر جایگاهی به کیش، گردشگران و مجموعه‌های مختلف خدمت رسانی می‌کنند، انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به تکمیل مراحل فنی و اجرای این طرح گفت: شیوه نامه‌ای هم تا نیمه آذر اعلام می‌شود و روند تکنیکی و پایانی به محض آماده شدن رونمایی خواهد شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز در این مراسم، گفت: ۲۰ درصد تخفیف بلیت هواپیما برای کیشوندانی که دارای کارت کیشوندی هستند.

رضا مسرور خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد نخفیف نسبت به قیمت فروش بلیت است.

او افزود: شورایعالی مناطق آزاد در الحاقیه جدید موضوع مالیاتی و مشوق‌های سرمایه گذاری را ساماندهی خواهد کرد.

رضا مسرور خاطرنشان کرد: مالیات را پیگیر هستیم، در الحاقیه آورده شده و مالیات بر ارزش افزوده هم بعد از ۲۰ سال و خیلی مسائل دیگر و هر آن چیزی که بتونیم در مناطق آزاد مشوق ایجاد کنیم.