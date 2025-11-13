پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای طرح مسکن خدمتی با شیوه تبدیل دارایی مسکن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با اشاره به طرح مسکن خدمتی، گفت: اولین توکنایز دارایی مسکن خدمت در کیش برای افرادی که در هر جایگاهی به کیش، گردشگران و مجموعههای مختلف خدمت رسانی میکنند، انجام میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به تکمیل مراحل فنی و اجرای این طرح گفت: شیوه نامهای هم تا نیمه آذر اعلام میشود و روند تکنیکی و پایانی به محض آماده شدن رونمایی خواهد شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز در این مراسم، گفت: ۲۰ درصد تخفیف بلیت هواپیما برای کیشوندانی که دارای کارت کیشوندی هستند.
رضا مسرور خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد نخفیف نسبت به قیمت فروش بلیت است.
او افزود: شورایعالی مناطق آزاد در الحاقیه جدید موضوع مالیاتی و مشوقهای سرمایه گذاری را ساماندهی خواهد کرد.
رضا مسرور خاطرنشان کرد: مالیات را پیگیر هستیم، در الحاقیه آورده شده و مالیات بر ارزش افزوده هم بعد از ۲۰ سال و خیلی مسائل دیگر و هر آن چیزی که بتونیم در مناطق آزاد مشوق ایجاد کنیم.