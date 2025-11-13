به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در نخستین دوره رویداد ملی «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»، کتابخانه سید افضل موسوی از استان زنجان موفق شد در دو بخش «خدمات کتابخانه‌ای برای کودکان» و «خدمات کتابخانه‌ای برای نوجوانان» به مرحله نهایی داوری راه یابد.

این رویداد با هدف شناسایی و تقدیر از الگو‌های موفق خدمات کتابخانه‌ای و ارتقای کیفیت فعالیت‌های ترویجی و کتابخوانی، آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار شد.

کتابخانه سید افضل موسوی زنجان با ارائه خدمات خلاقانه و هدفمند برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان، توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان کتابخانه‌های عمومی کشور کسب کند و در دو بخش مهم این رقابت ملی حضور یابد.

در این دوره، ۲۱ کتابخانه از نقاط مختلف ایران به عنوان نامزد‌های نهایی معرفی شدند.

آیین معرفی و تجلیل از برگزیدگان نهایی، شنبه ۲۴ آبان‌ماه همزمان با روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» در تالار وحدت برگزار خواهد شد.