کتابخانه سید افضل موسوی از استان زنجان در نخستین دوره رویداد ملی «همخوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران» به مرحله نهایی داوری راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در نخستین دوره رویداد ملی «همخوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»، کتابخانه سید افضل موسوی از استان زنجان موفق شد در دو بخش «خدمات کتابخانهای برای کودکان» و «خدمات کتابخانهای برای نوجوانان» به مرحله نهایی داوری راه یابد.
این رویداد با هدف شناسایی و تقدیر از الگوهای موفق خدمات کتابخانهای و ارتقای کیفیت فعالیتهای ترویجی و کتابخوانی، آبانماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار شد.
کتابخانه سید افضل موسوی زنجان با ارائه خدمات خلاقانه و هدفمند برای گروههای سنی کودک و نوجوان، توانسته جایگاه ویژهای در میان کتابخانههای عمومی کشور کسب کند و در دو بخش مهم این رقابت ملی حضور یابد.
در این دوره، ۲۱ کتابخانه از نقاط مختلف ایران به عنوان نامزدهای نهایی معرفی شدند.
آیین معرفی و تجلیل از برگزیدگان نهایی، شنبه ۲۴ آبانماه همزمان با روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» در تالار وحدت برگزار خواهد شد.