معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: اصلاح محتوای کتابهای درسی و نگارش کتابهای جدید، ضروری است چون نباید از روش های 40 سال گذشته برای آموزش دانش آموزان این دوران استفاده کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در برنامه صف اول:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی فرهادی در برنامه صف اول شبکه خبر درباره اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش افزود: دولت، کلیات این اصلاح ساختار را در کمیسیون مربوط بررسی و برای اظهار نظر به سازمان اداری و استخدامی ارسال کرده است.

وی گفت: اساسنامه جدید صندوق ذخیره فرهنگیان در انتظار تصویب نهایی دولت است. آقای فرهادی افزود: این اساسنامه تحویل دولت شده و بعد از تصویب نهایی، موضوعات آن شفاف می‌شود.

فرهادی با اشاره به پرداخت مطالبات و به روز شدن پرداختی‌ها گفت: در یک سال گذشته نه تنها هیچ بدهی در آموزش و پرورش ایجاد نشده بلکه بدهی فراوانی هم پرداخت شده است.

