پخش زنده
امروز: -
نخستین کتابخانه دیجیتال و هوشمند زنجان با بودجهای بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کتابخانههای عمومی استان زنجان از ساخت نخستین کتابخانه دیجیتال هوشمند استان خبر داد و گفت: این طرح با بودجهای بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا بوده و به عنوان نخستین کتابخانه هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور طراحی شده است.
رضاخانی افزود: این طرح بخشی از تحول گسترده در زیرساختهای کتابخانهای استان است که طی سالهای اخیر برای تغییر رویکرد سنتی کتابخانهها به مراکز اجتماعی و آموزشی دنبال شده است.
وی ادامه داد: در این کتابخانه، میزهای هوشمند با قابلیت دسترسی به منابع اطلاعاتی روز، استودیوهای تولید محتوا، فضای کار اشتراکی و خدمات دیجیتال پیشرفته در نظر گرفته شده است.
رضاخانی افزود: برای اجرای این طرح، کتابخانه هلال احمر پس از واگذاری کامل به اداره کل کتابخانهها با همکاری شهرداری و سازمان برنامه و بودجه، وارد فاز اجرایی شده و اوایل سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش کلیدی کتابخانهها در توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع، گفت: کتابخانهها دیگر فقط محل امانت کتاب نیستند، بلکه به مراکز اجتماعی، آموزشی و مهارتافزایی تبدیل شدهاند که باید خدمات خود را متناسب با تحولات فناوری و نیازهای جامعه بازتعریف کنند.
رضاخانی با تأکید بر تغییر رویکرد کتابخانههای عمومی در سالهای اخیر افزود: در کشورهای پیشرفته، کتابخانهها به عنوان مراکز آموزش مادامالعمر شناخته میشوند و ما نیز در استان زنجان تلاش کردهایم با توجه به این الگو، خدمات کتابخانهای را از حالت سنتی خارج کرده و به سمت خدمات نوین و تخصصی حرکت کنیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی زنجان همچنین به توسعه سایر کتابخانهها در سطح استان اشاره کرد و گفت: کتابخانه علامه حلی و استاد روزبه در زنجان، شهید مدرس در خرمدره از جمله پروژههایی هستند که با تخصیص بودجههای عمرانی در حال نوسازی و توسعه هستند و برخی از این پروژهها سالها متوقف مانده بودند، اما با پیگیریهای مستمر و جذب منابع مالی، اکنون در مسیر بهرهبرداری قرار دارند.
رضاخانی همچنین از کلنگزنی نخستین کتابخانه خردمندان ویژه سالمندان در منطقه اعتمادیه زنجان خبر داد و گفت: این کتابخانه با زیربنای ۵۰۰ متر مربع و طراحی ویژه، قرار است تا سال آینده به بهرهبرداری برسد و خدمات فرهنگی و آموزشی خاصی را به سالمندان ارائه دهد.
وی از راهاندازی هفت پیشخوان کتاب در نقاط مختلف شهر زنجان خبر داد و گفت: در قالب این طرح خدماتی مانند امانت کتاب، بازیهای فکری و فعالیتهای فرهنگی را به شهروندان ارائه میشود.
رضاخانی افزود: نخستین پیشخوان کتاب در سبزه میدان شهر زنجان تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.