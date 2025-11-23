به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرآیند ساخت چاقو در زنجان نه تنها نشان دهنده مهارت و دقت است، بلکه هنر و خلاقیت هنرمندان زنجانی را نیز به تصویر می‌کشد.

استادکاران زنجانی با دقت و تجربه بالا، بهترین مواد را برای ساخت چاقو‌های خود انتخاب می‌کنند.

دسته سازی و تزئینات نقش مهمی در تکمیل زیبایی و کارایی چاقو دارند. این مراحل نه تنها به چاقو جلوه و زیبایی می‌بخشند، بلکه نشان دهنده مهارت، خلاقیت و تعهد استادکاران زنجانی به حفظ و ارتقاء این هنر دستی سنتی هستند.

از مهمترین و معروفترین صنایع دستی زنجان، چاقوسازی است که از قدیم الایام تا کنون در این استان رواج داشته است. چاقوهای زنجان از لحاظ کیفیت، تناسب، تنوع، قدرت برش، دوام، ظرافت، واقعا نمونه هستند.

استان زنجان از قرن دهم هجری همواره به عنوان یکی از مراکز عمده و مهم صنعتی و پایگاه کارگاه های چاقوسازی و اسلحه سازی به شمار می رفت. پژوهشگران و محققان بعد از کشف مجموعه مرد نمکی در سال ١٣٨٣ سابقه ی تاریخی صنعت چاقوسازی در زنجان را بیشتر از ١٧٠٠سال تخمین زدند. جسد مومیایی شده مرد نمکی چهارمین مومیایی بود که در جستجوهای معدن چهر آباد با وسایلی از قبیل چاقو، کمربند، غلاف چرمی و استخوانی و یک جفت کفش پیدا شد.

بعضی کاوشگران نیز سابقه ی چاقو سازی در زنجان را به قبل از 6 هزار سال اعلام کرده اند.