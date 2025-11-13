آیین پایانی سومین دوره «جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» با حضور جمعی از مسوولان و هنرمندان حوزه موسیقی و با معرفی آثار برگزیده در تالار رودکی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آیین اختتامیه سومین دوره این جایزه که همزمان با سالروز درگذشت استاد خالقی حالقی برگزار شد، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی، محمد اله‌یاری مدیرعامل بنیاد رودکی، محمدرضا عزیزی دبیر جشنواره، داوران جایزه و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.

بیانیه هیات داوران توسط محمدرضا تفضلی خوانده شد و سپس برگزیدگان در بخش‌های رقابتی (موسیقی باکلام و بی‌کلام) و پژوهش معرفی شدند.

بخش پژوهش

در این بخش مقاله علمی با عنوان «فلسفه دانایی در اندیشه روح‌الله خالقی: از زیبایی‌شناسی تا معرفت موسیقایی» تالیف علیرضا عزیزی، زهره طاهر و هاشم حسینی برای چاپ در کتاب پژوهشی دوسالانه جایزه خالقی برگزیده شد.

بخش رقابتی

آثار برگزیده دبیر جشنواره:

* کیان از باربد عامری - لوح تقدیر

* بانگ دریا از علیرضا عبدالحسینی - لوح تقدیر

بخش آثار موسیقی ملهم از ادبیات و اساطیر ایرانی

* پوئم سمفونیک رستم و سهراب از سبحان افسریان- دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون تومان

* آذرابان از حسن رحیمی- شایسته لوح تقدیر

بخش موسیقی با کلام

هیات داوران در بخش موسیقی با کلام، هیچ یک از آثار را حایز رتبه اول و دوم ندانست.

مقام سوم: اثر «بودن و سرودن» از حسن رحیمی- لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون تومان

بخش موسیقی بی‌کلام

هیات داوران در بخش موسیقی بی‌کلام هیچ یک از آثار را حایز رتبه اول ندانست.

مقام دوم: کوئینتت ایرانی «Heyman» از شنتیا حیدری- لوح تقدیر و مبلغ ۷ میلیون تومان

همچنین در این بخش عنوان شد که بنا بر حمایت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آثار برگزیده بخش بی‌کلام قرار است تا پایان سال در رویداد‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شوند.

جایزه ویژه هیات داوران؛ «پوئم سمفونیک رستم و سهراب» از سبحان افسریان- اهدای تندیس و دیپلم افتخار

همچنین در این آیین عنوان شد که بنیاد رودکی به مبلغ جوایز برگزیدگان ۵ میلیون تومان اضافه خواهد کرد.

پخش کلیپ‌هایی درباره داوری آثار، نوازندگی سه‌تار کیوان ساکت، و اجرای ارکستر ساز‌های ایرانی خالقی با ۹۰ نوازنده به رهبری محمدرضا عزیزی از دیگر بخش‌های این آیین بود. ارکستر خالقی در این برنامه آثار خالقی؛ «بهار عاشق»، «چنگ رودکی»، «نغمه نوروزی» و «ای ایران» را اجرا کرد.

دبیر سومین «جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» گفت: این جایزه هرگز برای رقابت نبوده است. آمده‌ایم تا در کنار هم بایستیم و بیاموزیم که موسیقی هرگز میدان مسابقه نیست بلکه میدان گفت‌و‌گو و همدلی است.

محمدرضا عزیزی دبیر سومین «جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» در این آیین با گرامیداشت شصتمین سالگرد درگذشت روح‌الله خالقی اظهار کرد: شاید بسیاری ندانند که برگزاری چنین جشنواره‌ای در این سال‌ها، نه شبیه کار فرهنگی است و نه حتی پروژه‌ای هنری؛ گاهی بیشتر شبیه دوندگی بی‌نفس در سربالایی است، مسیری که هر قدمش با خواهش، لبخند، خستگی و امید همراه بوده است.

وی گفت: در این میان، تنها چیزی که تلاش کردیم هرگز روی زمین نماند، شرافت بود؛ همان شرافتی که در چهره خالقی می‌درخشد، در موسیقی‌اش جاری است و در شاگردانش ادامه پیدا می‌کند. خالقی تنها یک آهنگساز نبود؛ او به معنای واقعی کلمه انسان بود، انسانی آزاده؛ نه از منظر یک مکتب بلکه از بعد حقیقی انسان بودن، کسی که می‌دانست موسیقی اگر از دلی نجیب و شریف برنیاید، به گوش نمی‌نشیند.

عزیزی افزود: خالقی هرگز دنبال محبوبیت زودگذر نبود، همان‌گونه که استاد فرهاد فخرالدینی می‌گفت، خالقی حتی در سال‌های نخست تأسیس هنرستان خود، با دستان مهربانش محوطه آغازین تحصیل را آب و جارو می‌کرد. تنها عشق به موسیقی ایرانی برایش اهمیت داشت؛ چنان‌که این عشق و فروتنی در سطر پایانی کتاب مهمش؛ «سرگذشت موسیقی ایران»، نمود یافته است. خالقی آهنگسازی عاشق بود؛ عاشق مردم و عاشق میهنی که ۸۱ سال است با نوای او «ای ایران» را عاشقانه زمزمه می‌کنند.

اهدای نشان ویژه جایزه به فرهاد فخرالدینی

همچنین در این آیین، ویدئویی از فرهاد فخرالدینی آهنگساز و رهبر پیشکسوت ارکستر با همراهی علی‌اکبر قربانی آهنگساز، رهبر ارکستر و داور سومین «جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» پخش شد، فخرالدینی در این ویدئو، سخنانی را درباره جایگاه روح‌الله خالقی در موسیقی ایران، ویژگی‌های شخصیتی او و اهمیت برگزاری رویدادی به نام این هنرمند فقید مطرح کرد.

سپس طی آیینی با حضور بابک رضایی، محمد اله‌یاری، میلاد کیایی، مینا افتاده، محمدرضا تفضلی، محمدرضا عزیزی و جمعی از داوران جایزه روح‌الله خالقی، نشان ویژه این رویداد به فرهاد فخرالدینی آهنگساز، رهبر ارکستر و از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایران اهدا شد، فخرالدینی در این آیین حضور نداشت و علی اکبر قربانی به نمایندگی از این هنرمند، نشان را دریافت کرد.