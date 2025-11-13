

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، عربستان، در حال برگزاری است و برای نخستین‌بار رشته موی‌تای به‌صورت رسمی در این رقابت‌ها حضور دارد. در گزارشی که فدراسیون بین‌المللی موی‌تای (IFMA) در وب‌سایت خود منتشر کرده، به موفقیت ورزشکاران بانوان ایران در این رویداد پرداخته است.

در این گزارش آمده است:

ورزش موی‌تای، که ریشه در تایلند دارد، اکنون با ورود به فهرست مسابقات بازی‌های همبستگی اسلامی، فرصتی استثنایی برای کشور‌های مسلمان فراهم کرده تا این رشته رزمی را در عرصه بین‌المللی معرفی کنند.

ایفما در ادامه آورده است: بانوان تیم ملی ایران با عملکرد برجسته خود توانستند در مسابقات موی‌تای بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ موفقیت چشمگیری کسب کنند و نمونه‌ای از رشد و توانمندی ورزشکاران ایرانی در سطح بین‌المللی باشند.

کارشناسان معتقدند آماده‌سازی مناسب، تمرینات منسجم و حمایت ویژه از بخش بانوان، سهم ایران را در این رقابت‌ها افزایش می‌دهد و زمینه توسعه و ترویج موی‌تای را در این کشور هموار می‌سازد.

فدراسیون بین المللی موی تای تاکیده کرده که با حضور رسمی موی‌تای در بازی‌های همبستگی اسلامی، ایران اکنون فرصت دارد جایگاه خود را در این ورزش تثبیت کند و گام‌های بلندی در مسیر رشد ورزش‌های رزمی کشور بردارد.