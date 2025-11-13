پخش زنده
رویداد دانشبنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران در تاریخ ۲۵ آبانماه در شهرستان فاروج برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلسه هماهنگی برگزاری رویداد دانشبنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران با حضور محمودرضا معموری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی، برگزار شد.
این نشست با هدف برنامهریزی، همافزایی و هماهنگی دستگاههای اجرایی، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی برای برگزاری هرچه باشکوهتر جشنواره و توسعه زنجیره ارزش زعفران در استان تشکیل شد.
ضمن، بررسی ظرفیتهای دانشبنیان در حوزه زعفران، بر ضرورت گسترش صنایع تبدیلی، ارتقای بستهبندی، توسعه بازارهای صادراتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در این حوزه تأکید شد.
گفتنی است رویداد دانشبنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران در تاریخ ۲۵ آبانماه در شهرستان فاروج برگزار خواهد شد و با حضور میهمانان کشوری، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای خراسان شمالی در زمینه زعفران و فناوریهای نوین مرتبط با آن به شمار میآید.