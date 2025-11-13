پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از راهاندازی دستگاه الکترومایوگراف پیشرفته در بیمارستان علوی اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه با اعلام این خبر گفت: بدنبال سفر دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان اردبیل و در راستای تامین تجهیزات بیمارستانی و با پیگیریهای بعمل آمده، یکدستگاه الکترومایوگراف پیشرفته، تهیه و تحویل بیمارستان علوی شد که به بهره برداری رسید.
وی اظهارداشت: دستگاه الکترومایوگراف با بهرهگیری از دانش فنی بالا و مجموعهای از تکنولوژی های به روز، امکان بهره مندی پزشکان مغز و اعصاب و بیماران گرامی از مطالعه عملکرد عضله با کیفیت بالا را فراهم میسازد.
دکتر داورنیا خاطر نشان کرد: طی روزهای آینده تجهیزات پزشکی پیشرفته ای در راستای ارتقاء کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی به مراکز درمانی دانشگاه اضافه خواهد شد.