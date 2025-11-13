به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه با اعلام این خبر گفت: بدنبال سفر دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان اردبیل و در راستای تامین تجهیزات بیمارستانی و با پیگیری‌های بعمل آمده، یکدستگاه الکترومایوگراف پیشرفته، تهیه و تحویل بیمارستان علوی شد که به بهره برداری رسید.

وی اظهارداشت: دستگاه الکترومایوگراف با بهره‌گیری از دانش فنی بالا و مجموعه‌ای از تکنولوژی های به روز، امکان بهره مندی پزشکان مغز و اعصاب و بیماران گرامی از مطالعه عملکرد عضله با کیفیت بالا را فراهم می‌سازد.

دکتر داورنیا خاطر نشان کرد: طی روزهای آینده تجهیزات پزشکی پیشرفته ای در راستای ارتقاء کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی به مراکز درمانی دانشگاه اضافه خواهد شد.