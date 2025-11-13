معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی گفت: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بصورت الکترونیکی یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ طاهر رستمی در جلسه ستاد انتخابات استان با تاکید بر اهمیت عملکرد شورا‌ها گفت: شفاف سازی فعالیت‌ها و دستاورد‌ها می‌تواند نقش موثری در تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات داشته باشد.

وی افزود: انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و هیچگونه انتخابات دستی صورت نمی‌گیرد.

طاهر رستمی خاطر نشان کرد: تاکنون ۱۶۰ مدرسه استان مجهز به فیبر نوری هستند که تلاش می‌شود تا روز انتخابات این رقم به ۳۷۶ مدرسه برسد.

وی افزود: ۲۰۵ مرکز بهداشت نیز به فیبر نوری مجهز شده‌اند که تا اتتخابات پیش رو ۴۰۷ مرکز بهداشت به فیبر نوری متصل می‌شوند.

وی با بیان اینکه مردم در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان دادند که دشمنان هیچ دسترسی به ایران اسلامی نخواهند داشت ادامه داد: مشارکت بالای مردم در برگزاری انتخابات سالم بار دیگر هم افزایی مردم را به دشمنان نشان خواهد داد.

وی یادآورشد: انتخابات شورا‌ها را نباید منطقه‌ای کنیم بطوری که انتخابات باید بازخورد بین المللی داشته باشد.

رستمی گفت: باید تمام بستر‌ها و هم افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی فراهم شود بطوری که یک نوع تکلیف است که مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مردم را در جهت انتخابات آگاه سازند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص اعلام عملکرد شورا‌های شهر رو روستا کم کاری شده است، خاطر نشان کرد: باید گزارش عملکرد شورا‌های اسلامی هر ۳ ماه اعلام شود تا مردم بدانند که چه کار‌هایی انجام شده است.

وی افزود: مردم حق تعیین سرنوشت دارند بطوری که مردم باید در جریان کامل امور قرار بگیرند و آگاه سازی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه باید احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات نقش آفرینی داشته باشند اظهارکرد: احزاب و گروه‌های سیاسی نقش بسیار موثری در انتخابات خواهند داشت.

وی گفت روستا‌هایی که دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار باشند در آن روستا انتخابات برگزار خواهد شد.