به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: ۶۰ نفر از بیماران نیازمند در روستای منارویه این شهرستان به همت دانشگاه آزاد اسلامی، از خدمات رایگان سلامت بهره‌مند شدند.

سید سجاد فالی افزود: ویزیت رایگان به همت متخصص اعصاب و روان، پزشک عمومی، روانشناس، سنجش فشار و قند خون و همچنین تست بینایی سنجی و کلاس آموزشی کمک‌های اولیه از مواردی بود که به بیماران ارائه شد.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.