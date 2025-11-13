به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سید مالک حسینی افزود: این طرح با هدف ایجاد مشاغل پایدار، توزیع عادلانه منابع و حرکت بوشهر به سمت تولید فناورانه و برندینگ جهانی اجرا می‌شود.

وی گفت: اجرای طرح طا‌ها در زنجیره خرما گامی مهم برای تقویت پیوند میان تولیدکنندگان خرد و بنگاه‌های بزرگ و حضور مؤثرتر صنایع کوچک در بازار‌های داخلی و بین‌المللی است.

حسینی یادآورشد: عبور از تولید سنتی و حرکت به سمت مدل‌های نوین تولید بدون کارخانه و تولید تحت برند از ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور است.

وی افزود: تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد برندینگ و فروش، فراتر از محل تولید است و باید با اتصال حلقه‌های زنجیره ارزش، سهم صنایع کوچک را در بازار‌های بزرگ افزایش داد.

حسینی ادامه داد:۶ شاخص عدالت‌محور برای توزیع منابع مشاغل خانگی در استان‌ها تدوین شده و بر همین اساس، در استان بوشهر رشد نزدیک به ۸۰ درصدی توسعه مشاغل خانگی رقم خورده است؛ رشدی که با محوریت اشتغال زنان، فارغ‌التحصیلان و مناطق مرزی حاصل شده است.

وی نوسازی نسلی بازار کار را یکی از چالش‌های مهم عنوان کرد و گفت: بیش از ۳۰ درصد بازار کار رسمی کشور متعلق به متولدین دهه ۷۰ به بعد است و باید با رویکرد مهارتی و نهادسازی نوین، شکاف میان کارفرمایان و نیروی کار جوان را مدیریت کرد.

حسینی با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز دریامحور بوشهر اظهار داشت: این استان می‌تواند به دبیرخانه دائمی صنایع نوپدید دریا محور کشور تبدیل شود. فراتر از فعالیت‌های آبزی‌پروری و پرورش میگو، باید زنجیره ارزش و صنایع فناورانه دریایی را تکمیل و تقویت کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نهاد‌های مالی و بازار فروش محصولات بوشهر در عرصه فرامنطقه‌ای گفت: پایه‌گذاری ساختار‌های مالی نوین همچون تأمین مالی کوچک از بازار سرمایه و راه‌اندازی نهاد‌های تخصصی فروش و سرمایه‌گذاری، از الزامات جهش اقتصادی استان است.

حسینی همچنین از تدوین برنامه‌های عملیاتی ویژه برای اشتغال مرزی، هم‌افزایی با مناطق ویژه اقتصادی از جمله پارس جنوبی و فعال‌سازی منابع مالی خرد خبر داد و افزود: مجموعه این اقدامات بوشهر را در آستانه یک جهش تاریخی در حوزه کسب‌وکار و کارآفرینی قرار می‌دهد.