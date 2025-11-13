دبیرکل سازمان ملل گفت: آفریقا شاهد درگیری‌های بسیار و رنج‌های فراوان است. در سودان، به شدت نگران گزارش‌های اخیر از جنایات گسترده و نقض فاحش حقوق بشر در الفاشر و تشدید خشونت در کردفان هستم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره توافق آتش بس غزه گفت: از همه می‌خواهم آتش‌بس را کاملا رعایت کنند و مسیر را برای مذاکرات مرحله دوم هموار سازند، تا شرایط برای تعیین سرنوشت مردم فلسطین و ایجاد راه‌حل دو کشور مناسب شود.

گوترش تصریح کرد: از سوی دیگر، در حال حاضر کمک‌های انسانی در غزه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، هرچند هنوز موانع و مشکلاتی وجود دارد که رفع نشده‌اند و البته گام‌های بعدی سازمان ملل، توسط شورای امنیت تعیین خواهد شد.

آفریقا شاهد درگیری‌های بسیار و رنج‌های فراوان است

دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت: آفریقا نیز شاهد درگیری‌های بسیار و رنج‌های فراوان است. در سودان، من به شدت نگران گزارش‌های اخیر از جنایات گسترده و نقض فاحش حقوق بشر در الفاشر و تشدید خشونت در کردفان هستم.

گوترش تاکید کرد: جریان سلاح و جنگجویان از طرف‌های خارجی باید قطع شود و کمک‌های بشردوستانه باید سریعا به غیرنظامیان نیازمند برسد و خشونت‌ها باید متوقف شوند.

دبیرکل سازمان ملل گفت: من از نیرو‌های مسلح سودان و نیرو‌های پشتیبانی سریع می‌خواهم که با فرستاده ویژه سازمان ملل به سودان تعامل کنند و گام‌های سریع و ملموسی را برای رسیدن به یک توافق از طریق مذاکره بردارند.

او تصریح کرد: من همچنین عمیقا از افزایش ناامنی در ساحل عاج نگران هستم، زیرا گروه‌های مسلح و شبکه‌های تروریستی از ضعف حکومت و تنش‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

گوترش افزود: تحولات در مالی، از جمله محاصره سوخت، وضعیت وخیم را تشدید می‌کند و خطرات جدیدی را برای کل منطقه و قاره ایجاد می‌کند. اعتماد باید فورا بازسازی شود و همکاری بین کشور‌های منطقه دوباره از سر گرفته شود.

در سودان جنوبی، تاخیر در اجرای توافق صلح، چشم‌انداز برگزاری انتخابات معتبر و مسالمت‌آمیز در دسامبر ۲۰۲۶ را تیره کرده است. رهبران این کشور باید فورا اراده سیاسی لازم برای انجام سازش‌های دشوار و جلوگیری از بازگشت به درگیری را به کار گیرند.

دبیرکل سازمان ملل اضافه کرد: در سومالی، کمبود مزمن بودجه برای مأموریت حمایت و تثبیت اتحادیه آفریقا مسیر بازگشت از درگیری به بهبود را محدود کرده است. قطعنامه ۲۷۱۹ شورای امنیت چارچوبی برای تامین مالی قابل پیش‌بینی عملیات تحت هدایت اتحادیه آفریقا ایجاد کرد که از طریق سهمیه‌های ارزیابی شده شورا مجاز شده‌اند و متاسفانه، شورا هنوز درباره چگونگی عملی کردن این تعهد به توافق نرسیده است.

درگیری‌های مسلحانه در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲) میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیرو‌های پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیرو‌های پشتیبانی سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است.

نیرو‌های پشتیبانی سریع که برای بیش از یک سال شهر الفاشر سودان را محاصره کرده بودند چهارم آبان به این شهر حمله و آن را تصرف کردند که مقامات خارطوم، سازمان ملل و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، نیرو‌های پشتیبانی سریع را به ارتکاب «کشتار‌ها و نقض گسترده حقوق بشر علیه غیرنظامیان» در این شهر از جمله اعدام‌های میدانی، بازداشت‌ها و کوچ اجباری اهالی متهم کرده‌اند.