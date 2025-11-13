پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: مقدمات لازم برای احداث پایگاه اورژانس جادهای در آزادراه خرم زال و اختصاص زمین مناسب فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی مجیدی در پنجمین جلسه کمیسیون ایمنی راههای لرستان گفت: با توجه به اهمیت آزادراه خرم زال در مسیر سراسری شمال به جنوب، با توافق با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، زمینی برای احداث یک پایگاه اورژانس در این آزادراه در نظر گرفته میشود تا خدمات امدادی سریعتر در اختیار مصدومان احتمالی قرار گیرد.
وی افزود: تأمین اعتبار این طرح بر عهده اورژانس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان همچنین از کاهش ۵۸ درصدی تصادفات جرحی در حوزه استحفاظی استان خبر داد و گفت: مصوبات این کمیسیون در راستای تداوم این روند و کاهش آمار تلفات فوتی با جدیت اجرایی و دنبال میشود.
مجیدی بر تقویت گشتهای پلیس در استان تأکیدکرد و افزود: با توجه به تجربه موفق کاهش تصادفات در ایام نوروز و اربعین به دلیل حضور محسوس پلیس، باید گشتهای ویژه پلیس در تمام ماههای سال تشدید و شورای ترافیک شهرستانها برای اثرگذاری بیشتر و عدم تمرکز صرف بر مصوبات استانی، احیا شود.
وی اظهارکرد: اداره راهداری و حمل و نقل جادهای نیز موظف است در جلسه آینده، گزارش جامعی از وضعیت تصادفات و جایگاه استان لرستان ارائه دهد تا ارزیابیها و برنامهریزیها بر اساس دادههای دقیق انجام شود.