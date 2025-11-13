رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد گفت: ۹۶۹ هکتار از اراضی بایر دولتی این شهرستان در راستای ساماندهی و تثبیت مالکیت اراضی دولتی برای صدور سند تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی قدیمی گفت: این میزان در قالب ۱۵ فقره اراضی ملی در مناطق «مطرانلو»، «امام وردی»، «قتلیش» و سایر روستا‌های شهرستان است.

وی افزود: اکنون اسناد ملی کاداستر شهرستان اخذ شده و با توجه به کمیسیون رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات به صورت موردی اسناد و پلاک‌های ثبتی شهرستان بجنورد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد ادامه داد: هدف از این اقدام رفع تداخلات اراضی ملی با اراضی دارای سابقه کشت است و در صورتی که این تداخلات وجود داشت نقشه ثبتی اصلاح و نقشه‌های قبلی استخراج می‌شود.

قدیمی ادامه داد: این فعالیت‌ها در راستای اجرای سیاست‌های کلان سازمان با هدف جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی انجام شده است.

وی یادآور شد: امسال تفکیک و تغییر نمایندگی حدود ۳۱.۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تفکیک ۱۴.۲ هکتار از اراضی ملی بجنورد به سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان شمالی انجام شده است.