به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ هوشنگ هاشمی هدف از این اقدام خود را مشارکت در تأمین امنیت ملی و کمک به پیشرفت فناوری‌های نوین هوافضا و موشکی کشور عنوان کرد.

وی گفت: پیشرفت علمی و اقتدار دفاعی ایران نیازمند همدلی همه اقشار جامعه است و هر فردی می‌تواند به اندازه توان خود در این مسیر نقش داشته باشد.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان هوافضا، ملک اهدایی در چارچوب طرح پشتیبانی از پژوهش‌های بومی‌سازی تجهیزات فضایی و دفاعی استفاده می‌شود.