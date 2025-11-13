پخش زنده
همزمان با سراسر کشور، هشتمین رویداد ملی «مهر اصالت ملی» در استان بوشهر آغاز شد تا آثار برگزیده هنرمندان استان در حوزه صنایع دستی داوری و ارزیابی شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر گفت: هم اکنون ۹۲ اثر از استان بوشهر موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدهاند، سه اثر نیز مهر جهانی دارند و یک اثر به عنوان اثر فاخر شناخته میشود.
نصرالله ابراهیمی افزود: در این دوره بیش از ۵۰ اثر از سراسر استان داوری میشود و اگر شاخصهای لازم را داشته باشند، مهر اصالت ملی در همان استان صادر و ابلاغ خواهد شد هدف ما این است که امسال آمار آثار دارای مهر اصالت در بوشهر از صد اثر فراتر رود.
وی یکی از ویژگیهای مهم در داوری مهر اصالت را کاربردی بودن آثار دانست و گفت: محصولات فقط جنبه تزئینی ندارند؛ باید کاربرد خاصی در خانه یا فضاهای مختلف داشته باشند تا مهر اصالت دریافت کنند. این شاخصه، وجه تمایز آثار برگزیده از دیگر تولیدات صنایع دستی است.
ابراهیمی به رشتههای ارائهشده به دبیرخانه رویداد هم اشاره کرد وافزود: در میان آثار داوریشده، بافتههای داری، محصولات حصیری، لنجسازی، کُردیدوزی، سفالسازی و دیگر رشتههای هنری و سنتی دیده میشود.
وی همچنین از حضور گسترده نسل جوان در این رویداد خبر داد و گفت: بازه سنی شرکتکنندگان بین ۳۰ تا ۴۰ سال است این جوانان، هنرمندانی هستند که با عشق و توان خلاقانه خود برای حفظ و توسعه صنایع دستی استان تلاش میکنند.
ابراهمی افزود: پنج داور از اساتید برجسته دانشگاه و کارشناسان مجرب حوزه صنایع دستی انتخاب شدهاند که ارزیابی آثار را برعهده دارند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراث فرهنگی استان هم گفت: مهر اصالت ملی هر دو سال یکبار با هدف ارزیابی کیفی آثار صنایع دستی کشور برگزار میشود. تاکنون ۹۲ اثر از استان بوشهر موفق به دریافت این مهر شدهاند.
خلیل رازه اضافه کرد: استان بوشهر با توجه به اقلیم و فرهنگ محلی خود دارای ۱۱ رشته بومی صنایع دستی است و در رشتههای حصیبافی، کپوبافی، عبابافی، زیورآلات سنتی، ساخت لنج و دیگر صنایع دستی بیشترین آثار دارای مهر اصالت را دارد.
رازه درباره شاخصهای داوری اظهار داشت: در داوری آثار ابتدا نوع جنس و مواد اولیه طبیعی مورد بررسی قرار میگیرد، سپس کاربردی بودن اثر، اصالت طرح و نوآوری در اجرای آن لحاظ میشود.
وی همچنین به بخش ویژه زیورآلات سنتی اشاره کرد و گفت: در حوزه صدفکاری و محصولات حصیری و منسوجات سنتی نیز هنرمندان بوشهری حضور چشمگیری دارند.