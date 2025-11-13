پخش زنده
منابع آبی دومین استان پرآب کشور با کاهش چشمگیر ورودی سدها، افت آبخوانها و فرونشست زمین در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم خشکسالی، بحران کمآبی در استان از مرحله هشدار عبور خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی گفت: در سال آبی گذشته مجموع ورودی آب به سدهای استان حدود ۷۸۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه باسال آبی پیش از آن، با بیش از دو میلیارد مترمکعب، کاهش ۶۷ درصدی را نشان میدهد.
رستگاری افزود: در صورت وقوع بارشهای نرمال، مصارف استان طبق برنامه مدیریت منابع و مصارف تنظیم شده است، اما در صورت خشکسالی و کاهش حجم ذخایر سدها، اولویت با تأمین آب آشامیدنی بهداشتی خواهد بود و سایر مصارف تعدیل میشود.
وی با اشاره به افت سطح آبخوانها تصریح کرد: تراز سطح آبخوانهای آذربایجان غربی نسبت به سال گذشته تا ۱۸ سانتیمتر کاهش یافته و در صورت تداوم خشکسالی، این روند شدت خواهد گرفت.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی، مصرف بیرویه آب در بخش کشاورزی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی را به خود اختصاص داده است و تبدیل اراضی دیم به آبی، توسعه باغات و برداشتهای غیرمجاز از مهمترین عوامل تشدید بحران آبی در استان به شمار میرود.
بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی، حجم ذخایر سدهای استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.