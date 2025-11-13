به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان اصفهان گفت: این محل های اقامه نمازدر فاصله مسیر بین کاشان تا اصفهان به طول بیش از ۱۶۲ کیلومتر اجرایی شده است

نوید زندی افزود: این طرح با هدف اقامه نماز، ایمن سازی و رفع خستگی و خواب آلودگی رانندگان اجرا شده است.

وی گفت: از این محل ها و مساجد بین راهی به صورت خود جوش در ایام اربعین، ماه مبارک رمضان و دیگر مناسبت‌های مذهبی از مسافران پذیرایی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان اصفهان همچنین از آغاز ساخت دومسجد در عوارضی قمصر و دوراهی اردستان خبرداد و افزود: این دو مسجد تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسند.