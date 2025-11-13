پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان گفت: بانکها مکلف هستند ۵۰ درصد سپردهها را در قالب تسهیلات پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس نجفی با هشدار به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، افزود: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در استان باید حداقل ۵۰ درصد سپردههای جذب شده را در قالب تسهیلات و با لحاظ اولویت وامهای ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند.
او تأکید کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند حداقل پنجاه درصد از سپردههای جذب شده را در استان در قالب تسهیلات هزینه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تصریح کرد: با وجود صدور و ابلاغ این بخشنامه، حسب بررسیهای به عمل آمده تعدادی از بانکها و مؤسسات خصوصا بانکهای خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده و موجب نارضایتی شدید شهروندان شده است که این عمل از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است.
نجفی افزود: در اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به بانکهای و مؤسسات مالی و اعتباری استان متذکر شد حداکثر در مدت یکماه آتی به تکالیف قانونی خویش عمل کنند در غیر اینصورت از ادامه جذب سپرده از سوی آنها جلوگیری به عمل میآید.
او گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعملهای بانک مرکزی کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل منابع موجود اقدام که با بیتوجهی برخی بانکها موجب معطل ماندن تعداد کثیری از شهروندان و نارضایتی آنها شده است.
این مسئول تأکید کرد: تذکرات کتبی برای اجرای تکالیف تا یکماه آتی اعمال و در صورت عدم اصلاح رویه از ادامه جذب سپرده از طریق آنها جلوگیری خواهد شد.