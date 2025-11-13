پخش زنده
امروز: -
مسابقات فوتبال قهرمانی قطع عضو جام آسیا ۲۰۲۵ امروز با دومین برد تیم ملی ایران در جاکارتای اندونزی ادامه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی مسابقه میدهند و در نهایت ۴ تیم برتر (عراق، ژاپن، ایران و یک تیم دیگر) راهی رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا خواهند شد. تیم بنگلادش از حضور در این دوره انصراف داد.
نتایج و برنامه ادامه رقابتها به این شرح است:
* گروهای:
- پنج شنبه ۲۲ آبان:
ایران ۳ - ۰ اندونزی (گلها: رسول عبودی، اکبر لطفی و محمد علی تبار)
تیم ایران پیش از این برابر تیم عراق با تساوی بدون گل متوقف شد و با ۸ گل تیم سوریه را درهم کوبید.
تیمهای ایران و عراق با ۷ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای اندونزی با ۳ و سوریه بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه بی:
ژاپن ۱۰ - ۰ یمن
- پنج شنبه ۲۲ آبان:
مالزی ۶ - ۲ یمن
ازبکستان - ژاپن
تیم ژاپن با ۹ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیمهای مالزی و ازبکستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یمن بدون امتیاز چهارم است.