به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی مسابقه می‌دهند و در نهایت ۴ تیم برتر (عراق، ژاپن، ایران و یک تیم دیگر) راهی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا خواهند شد. تیم بنگلادش از حضور در این دوره انصراف داد.

نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

* گروه‌ای:

- پنج شنبه ۲۲ آبان:

ایران ۳ - ۰ اندونزی (گل‌ها: رسول عبودی، اکبر لطفی و محمد علی تبار)

تیم ایران پیش از این برابر تیم عراق با تساوی بدون گل متوقف شد و با ۸ گل تیم سوریه را درهم کوبید.

تیم‌های ایران و عراق با ۷ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم‌های اندونزی با ۳ و سوریه بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه بی:

ژاپن ۱۰ - ۰ یمن

- پنج شنبه ۲۲ آبان:

مالزی ۶ - ۲ یمن

ازبکستان - ژاپن

تیم ژاپن با ۹ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های مالزی و ازبکستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یمن بدون امتیاز چهارم است.