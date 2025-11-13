استاندار خراسان شمالی در جریان سفر به شهرستان اسفراین به روستای کلات رفت و ضمن حضور در گلزار شهدای این روستا به مقام رفیع شهیدان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سفر بهمن نوری صبح امروز با حضور در گلزار شهدای روستای کلات و ادای احترام به مقام شامخ شهدا آغاز شد.

استاندار خراسان شمالی در این آیین، ضمن قرائت فاتحه و غبارروبی مزار شهدا، یاد و خاطره رشادت‌های شهیدان والامقام را گرامی داشت و بر تداوم راه ایثار و خدمت صادقانه به مردم در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

در این مراسم، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فرماندار اسفراین، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، بسیجیان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و با استقبال گرم از استاندار، برنامه‌های رسمی سفر در شهرستان آغاز شد.