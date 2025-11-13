رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از دستگیری یک سوداگر مرگ و کشف یک کیلو و ۹۷۵ گرم ماده مخدر شیشه در عملیات مشترک پلیس اردبیل و شهرستان نیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ کمال نوجوان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف پیشگیری از بلای خانمانسوز اعتیاد و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه سوداگران مرگ در تبلیغ و ترویج مواد افیونی، در مجموعه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل با جدیت و مسئولانه پیگیری و اجرا می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری سوداگر مرگ در عملیات مشترک و هوشمندانه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل و شهرستان "نیر" گفت: سوداگر مرگ در رابطه تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت مجرمانه داشت؛ که در عملیات هوشمندانه پلیسی در محور "سراب –اردبیل" دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از توقیف یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مورد استفاده سوداگر مرگ خبر داد و افزود: از سوداگر مرگ یک کیلو و ۹۷۵ گرم شیشه کشف شد.

سرهنگ نوجوان با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، از تلاش ایثارگونه و جهادی و همت مسئولانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه سوداگران مرگ است.