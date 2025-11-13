پخش زنده
امروز: -
نخست وزیر عراق، اعلام کرد: ائتلاف «بازسازی و توسعه» عراق (تحت ریاست السودانی) در انتخابات پارلمانی کشور بیشترین آرا را کسب کرده و آماده است با همه احزاب و گروه ها گفت و گو کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه «الجزیره عربی»، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق، اعلام کرد: ائتلاف «بازسازی و توسعه» عراق (تحت ریاست السودانی) به لطف تلاش و فداکاری فرزندان و اعضای مخلص و وفادارش در انتخابات پارلمانی کشور بیشترین آرا را کسب کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته است و همچنان در این جایگاه باقی خواهد ماند.
السودانی افزود: ما منافع همه قشرهای جامعه و جناح ها، حتی کسانی که انتخابات را تحریم کردهاند، در نظر خواهیم گرفت، چون عراق متعلق به همه عراقی هاست و باقی خواهد ماند.
او خاطر نشان کرد: برای تشکیل یک دولت قوی و کارآمد، با همه احزاب و جناحها وارد گفتوگوهای مستقیم میشویم.
نخست وزیر عراق اظهار داشت: ائتلاف «بازسازی و توسعه» بدون استثناء، آماده گفتوگو و همکاری با همه احزاب و جناح هاست.
السودانی با بیان اینکه «کشور عراق متعلق به همه عراقی هاست و باقی خواهد ماند»، تاکید کرد: از نقش موثر و خردمندانه مرجعیت دینی عراق سپاسگزاری میکنم.