به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ موسی جسور گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب به همراه مامورین محیطبان پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان در جریان گشت و کنترل با هدف پیشگیری از تخلفات شکار و صید، دو متخلف را پیش از هرگونه اقدام به شکار در تالاب نوروزلو دستگیر نمودند.

وی افزود: از متخلفان یک قبضه اسلحه شکاری و یک قبضه اسلحه بادی به همراه چند تیر فشنگ کشف و ضبط گردید.

منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو در شهرستان میاندواب و جنوب استان به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر و گونه‌های جانوری بومی، با تنوع زیستی بالا در شمار مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی قرار دارد و نقشی مؤثر در حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه ایفا می‌کند.