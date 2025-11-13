پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال شهید قندی امروز از فولاد نوین اهواز پذیرایی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیمهای شهید قندی یزد و فولاد نوین اهواز در هفته پنجم لیگ دو فوتبال کشور، امروز به مصاف هم میروند.
سوت آغاز این دیدار از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی بافق به صدا درمی آید.
یزدیها که پس از یک باخت و دو تساوی سرانجام در هفته گذشته موفق به کسب پیروزی شده بودند، برای تداوم روند بردهای خود به میدان میآیند.
این تیم هم اکنون با ۵ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد در حالی که اهوازیها با هشت امتیاز در جایگاه دوم هستند.