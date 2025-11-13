بیش از ۲ تن مواد غذایی غیربهداشتی، تاریخ مصرف گذشته و فاسد درمرکز پسماند میاندوآب امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: بیش از ۲ تن مواد غذایی غیربهداشتی، تاریخ مصرف گذشته و فاسد در این شهرستان پس از توقیف از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در محل سایت پسماند‌های شهرستان امحا و معدوم شد.

دکتر یوسف روستا اظهار کرد: این مواد غیر قابل مصرف در طی بازدید‌های چهار ماهه اخیر بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهرستان میاندوآب توقیف شده بود که با حضور نماینده دادستانی معدوم سازی شد.

وی یادآور شد: سامانه کشوری ۱۹۰ بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هر گونه شکایات بهداشتی شهروندان عزیز بوده و موارد گزارش شده بلافاصله توسط اکیپ‌های سیار مورد بازرسی قرار می‌گیرد.