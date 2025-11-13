به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی رووداو گزارش داد: کمیسیون عالی مستقل، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کرد.

این کمیسیون در یک کنفرانس خبری در شامگاه چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، نتایج را اعلام کرد.

بیش از ۷۷۴۰ نامزد، که تقریباً یک سوم آنها زن بودند، برای ۳۲۹ کرسی پارلمانی در ششمین انتخابات پارلمانی از سال ۲۰۰۳ رقابت کردند.

نتایج اولیه بر اساس اعلام کمیسیون:

بغداد:

- ائتلاف الاعمار والتنمیة (عمران و توسعه- ائتلاف شیاع السودانی): ۴۱۱،۰۲۶

- حزب تقدم (پیشرفت- ائتلاف الحلبوسی): ۲۸۴،۰۳۵

- ائتلاف دولت قانون (ائتلاف نوری المالکی): ۲۲۸،۱۰۳

- اتحاد قوی الدوله (نیرو‌های دولت): ۱۳۸،۸۰۲

- جنبش صادقون: ۱۲۸،۰۷۹

- اتحاد عزم: ۱۲۷،۸۳۲

- سازمان بدر: ۱۱۶،۵۴۵

- اتحاد السیاده (حاکمیت): ۱۰۹،۵۷۴

- ائتلاف الاساس: ۱۰۴،۰۸۸

- جنبش حقوق: ۷۷،۶۷۵

- الحسم الوطنی: ۶۸،۷۰۴

- أبشر یا عراق: ۳۸،۷۳۹

- اتحاد خدمات: ۳۷،۹۱۶

- إشراقة کانون: ۲۳،۲۷۴

- تجمع الفاو زاخو: ۲۱،۹۹۳

- اتحاد البدیل: ۱۲،۲۷۰

اربیل:

- حزب دموکرات کردستان: ۳۶۹،۱۱۸

- اتحادیه میهنی کردستان: ۹۷،۳۰۱

- جریان الموقف الوطنی (موضع ملی): ۶۳،۲۸۸

- الجیل الجدید (نسل جدید): ۳۸،۹۱۱

- اتحادیه اسلامی کردستان: ۲۸،۶۵۰

- جماعت عدالت کردستان: ۱۳،۷۷۲

نینوا:

- حزب دموکرات کردستان: ۱۸۹،۱۲۰

- حزب تقدم: ۱۵۷،۲۸۳

- ائتلاف الاعمار والتنمیة (بازسازی و توسعه): ۱۴۶،۷۲۴

- نینوا لأهلها: ۱۱۱،۰۰۵

- اتحاد عزم: ۱۰۰،۸۵۳

- الحسم الوطنی: ۸۹،۴۹۲

- سازمان بدر: ۷۷،۰۰۶

- اتحاد السیاده: ۶۴،۴۷۲

- اتحاد اهل نینوا: ۵۶،۳۴۶

- المشروع العربی: ۵۴،۴۸۳

- الهویه الوطنیه (هویت ملی): ۵۰،۰۴۹

- القضیه الایزدیة: ۴۹،۱۹۷

بصره:

- اتحاد تصمیم (طراحی): ۱۷۳،۴۸۲

- جنبش صادقون: ۱۵۰،۹۹۶

- ائتلاف الاعمار والتنمیة (بازسازی و توسعه): ۱۲۵،۹۳۲

- ائتلاف دولت قانون: ۶۹،۳۵۲

- اتحاد قوی الدولة المدنیة (نیرو‌های غیر نظامی دولت): ۵۴،۶۱۱

- جنبش حقوق: ۴۹،۴۰۶

- سازمان بدر: ۴۷،۲۷۲

اعلام نتایج ادامه دارد..