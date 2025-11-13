به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام محمودی گفت: این فراخوان با هدف جذب و تربیت راویان توانمند در عرصه تبیین سیره شهدا و فرهنگ ایثار برگزار می‌شود.

او با اشاره به شرایط شرکت در این طرح، افزود: طلاب علاقمند می‌توانند با ارسال فایل صوتی روایت خود، آمادگی و توانمندی اولیه‌شان را برای حضور در دوره آموزشی حضوری ارزیابی کنند، تنها آثار برگزیده با امتیاز کافی، مجوز شرکت در دوره اصلی را دریافت خواهند کرد.

مسئول سازمان بسیج طلاب استان همدان درباره الزامات فنی آثار ارسالی، تأکید کرد: فایل صوتی باید بین ۵ تا ۱۰ دقیقه، با کیفیت صدای شفاف و بدون نویز یا قطعی باشد، فرمت فایل نیز ترجیحاً MP ۳ یا سایر فرمت‌های رایج و کم‌حجم بوده و نام‌گذاری آن باید مطابق الگوی مشخص‌شده شامل نام، شماره تماس، استان محل سکونت و عنوان «صوت ارزیابی» باشد.

محمودی تصریح کرد: محتوای روایت باید در حوزه جهاد، شهادت و پیشرفت باشد، از جمله زندگی‌نامه شهدا، سیره، خاطرات دست‌اول، وصایا، دفاع مقدس، مدافعان حرم و موضوعات مرتبط با امنیت، همچنین اصالت و استناد مطالب، رعایت اصول فن بیان، لحن مناسب و قدرت تأثیرگذاری از معیار‌های اصلی ارزیابی خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج طلاب استان همدان با تأکید بر محدود بودن ظرفیت این دوره، افزود: علاقمندان باید فایل صوتی نهایی خود را از طریق آیدی @yousofzahra ۱۲ ارسال کنند تا در فرآیند ارزیابی قرار گیرد.