معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر از آغاز اجرای پویش «من هم تست HIV میدهم» تا ۲۰ آذر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر امیرحسین دارابی گفت: حمایت از جمعیتهای در معرض بیشترین خطر ابتلا به اچ آی وی بسیار مهم است. از مهمترین راهحلهای تحولآفرین در این زمینه ایجاد شرایط برای بهبود دسترسی به مراکز ارائه دهنده خدمات اچ آی وی، حذف انگ و تبعیض برای همیشه و تضمین حفاظت از حقوق زنان، دختران و افرادی است که در معرض بیشترین خطر ابتلا به اچ آی وی هستند.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی برنامه کنترل اچ. آی. وی توجه ویژه به برنامهریزی برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات تشخیص و درمان است که منجر به تشخیص به هنگام بیماری و درنتیجه درمان به موقع خواهد شد، همچنین جلب مشارکت گیرندگان خدمت و تمرکز بر مشارکت اجتماعی در این امر یکی از راهکارهای مؤثر در دستیابی به اهداف پیشگیری و تشخیص است.
دارابی گفت: آموزش و اطلاعرسانی در زمینه اچ. آی. وی یکی از راهکارهای مهم برنامه کشوری پیشگیری از اچ آی وی است به همین منظور و با توجه به اهمیت جنبههای مختلف موضوع ایدز در کنار برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ایدز در ۱۰ آذر پویش یکماهه نیز در نظر گرفته شده تا با حساس کردن سیاستگزاران، مسئولان و آحاد افراد جامعه نسبت به این موضوع مهم بتوانیم در جلب مشارکت آنان در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز بهعنوان یک تهدیدکننده سلامت عمومی گامهای مؤثری برداریم.
وی افزود: اهدافی که این پویش دنبال میکند در درجه اول تشدید بیماریابی در جمعیتهای در معرض بیشترین آسیب است و همچنین دسترسی عموم مردم به آموزش و انجام آزمایش رایگان با حفظ محرمانگی از دیگر اهداف این برنامه سراسری است که با برپایی پایگاههای موقت در مراکز تجمع و میادین اصلی شهر یا پارکها صورت میگیرد.