در مراسمی به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یاد و خاطره چهار هزار شهید استان و شهدای جنگ ۱۲ روزه گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیئت رزمندگان اسلام در این مراسم که در حسینیه سید محمدآقا برگزار شد، گفت: با برگزاری این مراسم، یاد و خاطره شهدای عزیز به ویژه شهدای نوجوان و جوان جنگ تحمیلی و شهدای دوازده روزه حمله صهیونیستی گرامی داشته می‌شود و همه مردم ثابت خواهند کرد که پیرو راه شهدا هستند.

حسینی افزود: اکثر شرکت‌کنندگان این مراسم را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و شعار ما این است که همه ما ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و پرچم و بیرق خط حضرت زهرا (س) را بلند نگه داریم.

وی تأکید کرد: یاد و راه شهدا باید همچنان چراغ هدایت جامعه باشد و همه ما وظیفه داریم در مسیر مقاومت و دفاع از ارزش‌های نظام ثابت‌قدم باشیم.